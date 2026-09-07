Уральца арестовали за запрещенный украинский лозунг во «ВКонтакте»

Ленинский городской суд Екатеринбурга арестовал на восемь суток местного жителя Евгения Чернышева за статус во «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что на своей личной странице в открытом доступе он установил статус, в котором написал приветственный лозунг в поддержку Украины. Лозунг относится к атрибутике организаций ОУН и УПА, деятельность которых в России признана экстремистской и запрещена. При этом суд отметил, что в действиях уральца нет признаков преступления.

Екатеринбуржца признали виновным в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

Ирина Пичурина