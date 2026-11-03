В Адыгее пилота оштрафовали за повреждение вертолета при посадке

Из материалов дела следует, что в июле 2025 года мужчина управлял вертолетом Bell-407 в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района. Установлено, что при выборе места посадки фигурант неверно оценил расстояние до препятствий и допустил столкновение хвостовой части воздушного судна с опорой контактной сети и поверхностью земли.