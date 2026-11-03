В Адыгее пилота оштрафовали за повреждение вертолета при посадке
Майкопский районный суд Адыгеи признал жителя Рязанской области виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Из материалов дела следует, что в июле 2025 года мужчина управлял вертолетом Bell-407 в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района. Установлено, что при выборе места посадки фигурант неверно оценил расстояние до препятствий и допустил столкновение хвостовой части воздушного судна с опорой контактной сети и поверхностью земли.
Отмечается, что вертолет не подлежал восстановлению, а его собственнику был причинен материальный ущерб. В соответствии с приговором пилоту назначен штраф.