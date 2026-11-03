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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Ярославль

Врип главы Ярославского округа назначен Руслан Бутов

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Ярославского муниципального округа назначен Руслан Бутов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Правительство Ярославской области

Господин Бутов окончил Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, более 20 лет работает в системе муниципального управления, в частности, возглавлял администрации городов Донского и Новомосковска в Тульской области.
«Такой масштабный опыт будет крайне полезен на новом ответственном посту, поскольку перед Ярославским округом стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и повышению качества жизни людей»,— написал Михаил Евраев.
Пост главы Ярославского округа накануне покинул Алексей Михайлов, который 3 ноября был избран мэром Ярославля. Господин Михайлов руководил округом чуть больше года — с июня 2025 года. До этого, с 2017 года, главой района был Николай Золотников. Сейчас он занимает пост председателя муниципального совета Ярославского округа.
Алла Чижова