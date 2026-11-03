Врип главы Ярославского округа назначен Руслан Бутов
Временно исполняющим полномочия (врип) главы Ярославского муниципального округа назначен Руслан Бутов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Господин Бутов окончил Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, более 20 лет работает в системе муниципального управления, в частности, возглавлял администрации городов Донского и Новомосковска в Тульской области.
«Такой масштабный опыт будет крайне полезен на новом ответственном посту, поскольку перед Ярославским округом стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и повышению качества жизни людей»,— написал Михаил Евраев.
Пост главы Ярославского округа накануне покинул Алексей Михайлов, который 3 ноября был избран мэром Ярославля. Господин Михайлов руководил округом чуть больше года — с июня 2025 года. До этого, с 2017 года, главой района был Николай Золотников. Сейчас он занимает пост председателя муниципального совета Ярославского округа.