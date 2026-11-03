«Местный не по паспорту»

«Я ни секунды не пожалел, что переехал сюда. Думаю, что основная часть моей жизни должна быть связана именно с Ярославской областью. Здесь на самом деле хорошие люди, замечательные условия. Я абсолютно уверен, что в случае вашей поддержки я смогу сделать город лучше и приложу все усилия для этого»,— сказал Алексей Михайлов.