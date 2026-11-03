«Местный не по паспорту»
Мэром Ярославля избран Алексей Михайлов
Новым мэром Ярославля избран уроженец Воронежа и тамбовский экс-чиновник Алексей Михайлов, работавший в последнее время главой Ярославского округа. Его поддержало большинство депутатов муниципалитета. Результаты голосования не стали неожиданностью, однако на протяжении всего заседания велась скрытая дискуссия о том, нужен ли Ярославлю именно местный мэр. Точку в этом споре решил поставить губернатор Михаил Евраев.
Несмотря на крупнейшую атаку беспилотников рано утром 3 ноября, в здании муниципалитета Ярославля состоялись запланированные выборы мэра города. Впервые они проходили по новому порядку: кандидатуры муниципалитету представил губернатор Михаил Евраев. На пост претендовали Алексей Михайлов, накануне покинувший должность главы Ярославского округа, председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев и депутат Ярославской областной думы Андрей Бурьяноватый.
Интриги не было: фаворитом называли господина Михайлова, которого выдвинула партия «Единая Россия» по предложению губернатора. В ходе своего выступления уроженец Воронежа признался, что счастлив жить в Ярославле, куда он переехал 1,5 года назад со своей семьей.
«Я ни секунды не пожалел, что переехал сюда. Думаю, что основная часть моей жизни должна быть связана именно с Ярославской областью. Здесь на самом деле хорошие люди, замечательные условия. Я абсолютно уверен, что в случае вашей поддержки я смогу сделать город лучше и приложу все усилия для этого»,— сказал Алексей Михайлов.
По итогам голосования он набрал 29 голосов из 32 возможных, господин Соловьев — 12, господин Бурьяноватый — 8. Депутат муниципалитета Евгения Овод (КПРФ) была уверена в победе Алексея Михайлова еще до голосования, об этом она сказала, задавая вопрос кандидату: «У меня нет сомнений, что вас сегодня изберут мэром города Ярославля». Но более ее интересовал уровень знаний нового главы о городе.
«Назовите численность населения города Ярославля, гендерный и возрастной состав, основные планируемые параметры бюджета на 27-й год, список муниципальных программ, перечень территорий комплексного развития. Или, например, в каком районе города находятся улицы Панина и Папанина? Или улица Суркова и улица Саукова?»,— обратилась Евгения Овод.
Алексей Михайлов ответил на вопросы о населении и бюджете, указав, что ему их уже задавали перед тем, как оказаться на выборах. Но новый мэр не сказал, к каким районам относятся названные улицы, объяснив свое отношение к этому.
«Я думаю, меня сейчас не энциклопедии пытаются заставить читать. Я очень надеюсь, что моего опыта хватит, чтобы, получив информацию, где находится улица Матросова (такой улицы в городе нет, есть проезд — прим. «Ъ-Ярославль»), правильно распорядиться ею»,— парировал господин Михайлов.
Позже Евгения Овод вновь взяла слово и сообщила, что проголосовала бы против всех кандидатур в знак протеста против механизма избрания депутатами, а не жителями напрямую. Она указала, что за последние 10 лет в Ярославле сменилось пять руководителей.
«С 2014 года ярославцы лишены возможности самостоятельно выбирать мэра города в ходе прямого тайного голосования. Стоит ли удивляться, что они относятся к каждому новому главе с большим недоверием, считая чьим-то протеже? Жители воспринимают его как временщика, для которого пост мэра всего лишь временное пристанище или трамплин для более высокой должности»,— сказала Евгения Овод.
С позицией депутата в корне не согласился председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, присутствовавший на заседании.
«Не столь важно, каким образом мэр стал мэром — избрали его жители или избрали его депутаты. Прежде всего важно, чтобы через 2, 3, 4, 5 лет жители признали мэра своим»,— сказал господин Боровицкий.
Точку в этом вопросе поставил неожиданно появившийся в зале заседания губернатор Ярославской области Михаил Евраев. После поздравления Алексея Михайлова с избранием он высказался по поводу иногородних специалистов.
«Местный — это не по паспорту, я в этом глубоко уверен. Местный — это тот, кто здесь работает и отдает все силы на развитие Ярославской области.
Это вопрос эффективности людей. Жители ждут результатов, а не отметки в паспортах. Алексей Анатольевич показал в Ярославском муниципальном округе результаты, именно поэтому я и вышел с такой инициативой»,— сказал Михаил Евраев.
Не только работать на развитие города, но и влюбиться в Ярославль пожелал заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин господину Михайлову. «Чтобы, когда у вас закончился срок полномочий, вы никуда не хотели отсюда уезжать»,— сказал господин Ненилин.
На заседании Алексей Михайлов принес присягу и уже приступил к исполнению обязанностей на посту мэра Ярославля, сообщили в мэрии. «Ъ-Ярославль» сообщал, что должность главы города освободилась после отставки Артема Молчанова в связи с избранием депутатом Госдумы. Господин Молчанов пожелал новому мэру уверенности в принятии решений. Сам бывший мэр на заседании был награжден почетным знаком Мельгунова в знак благодарности за работу. Награду он получил из рук губернатора.