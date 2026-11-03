С ликвидируемой челябинской компании требуют 563 млн рублей
Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск межрайонной инспекции ФНС России №4 по Республике Башкортостан о признании ООО «Строительные ресурсы» банкротом. С компании требуют 563,1 млн руб., сообщает пресс-служба суда.
ИФНС просит во вторую очередь реестра требований включить долг по страховым взносам в размере 1,4 млн руб., в третью — неоплаченные налоги, штрафы и пени в общей сумме 561,7 млн руб. Также истец хочет назначить арбитражным управляющим члена ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Дениса Удалова. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 9 декабря 2026 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительные ресурсы» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Владельцами являются ООО «СМУ-15» и Валентин Царьков, директором — Олег Рокицкий. Последний раз финансовые результаты предоставлялись в 2023 году, тогда выручка компании составляла 154,8 млн руб., чистый убыток — почти 7 млн руб. На данный момент организация находится в процессе ликвидации.