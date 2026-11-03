С ликвидируемой челябинской компании требуют 563 млн рублей

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительные ресурсы» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Владельцами являются ООО «СМУ-15» и Валентин Царьков, директором — Олег Рокицкий. Последний раз финансовые результаты предоставлялись в 2023 году, тогда выручка компании составляла 154,8 млн руб., чистый убыток — почти 7 млн руб. На данный момент организация находится в процессе ликвидации.