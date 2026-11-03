Прикамье вошло в число лидеров по условиям для занятий спортом

Напомним, ранее правительство Пермского края заявляло, что к 2030 году вовлечь в спорт и физическую активность планируется не менее 70% населения региона. Этот показатель соответствует федеральным планам. По данным минспорта, на апрель этого года в Прикамье регулярно занимаются спортом более 1,4 млн человек, что соответствует 62,4% от общего населения региона. За год этот показатель вырос на 2,2%.