Прикамье вошло в число лидеров по условиям для занятий спортом
Пермский край оказался среди регионов с высоким уровнем удовлетворенности жителей условиями для занятий физической культурой и спортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Лидирующими регионами в рейтинге стали Москва и Республика Татарстан.
Высокая оценка спортивной инфраструктуры отмечена жителями Чеченской Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Тюменской области, Ханты-Мансийской автономного округа — Югры. В рейтинге также отметились Белгородская, Мурманская, Сахалинская области, Чувашская Республика и Республика Марий Эл.
Напомним, ранее правительство Пермского края заявляло, что к 2030 году вовлечь в спорт и физическую активность планируется не менее 70% населения региона. Этот показатель соответствует федеральным планам. По данным минспорта, на апрель этого года в Прикамье регулярно занимаются спортом более 1,4 млн человек, что соответствует 62,4% от общего населения региона. За год этот показатель вырос на 2,2%.