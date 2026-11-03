Бывший заведующий отделением детской больницы Ельца осужден за мошенничество
В Ельце суд признал бывшего заведующего травматологическим отделением стационара городской детской больницы 59-летнего Александра Кузнецова виновным в мошенничестве и превышении полномочий. Осужденному назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и штраф, от которого он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также врач на два года лишен права занимать должности в госструктурах.
По информации регионального СУ СК, в 2023 году осужденный превысил должностные полномочия, организовав проведение выездных медицинских осмотров несовершеннолетних с участием врача, не имевшего необходимых сертификатов. При этом документы были оформлены от имени подчиненного завотделением, которого тот фактически отстранил от работы. Деньги, поступившие за оказание медицинских услуг на счет отстраненного сотрудника, Александр Кузнецов потребовал передать ему.
Действия врача квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В СУ СК отметили, что преступления были выявлены и пресечены во взаимодействии с прокуратурой и ОЭБиПК УМВД России по городу Ельцу.
В конце октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал о вынесении в Тербунском районе приговора по делу бывшего преподавателя аграрного техникума, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием должностного положения. Суд назначил ему два года колонии общего режима.