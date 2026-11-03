Бывший заведующий отделением детской больницы Ельца осужден за мошенничество

В Ельце суд признал бывшего заведующего травматологическим отделением стационара городской детской больницы 59-летнего Александра Кузнецова виновным в мошенничестве и превышении полномочий. Осужденному назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и штраф, от которого он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также врач на два года лишен права занимать должности в госструктурах.