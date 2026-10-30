Липецкий суд дал два года колонии за мошенничество экс-преподавателю техникума
По информации прокуратуры Тербунского района Липецкой области, вынесен приговор по делу бывшего преподавателя аграрного техникума, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием должностного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) на общую сумму 24 тыс. руб. Суд назначил экс-преподавателю два года колонии общего режима.
Установлено, что в 2022-м и 2023 годах осужденный в мессенджере направил двум студентам сообщения о необходимости «перечисления ему денег за помощь в сдаче предстоящих экзаменов». При этом, как уточнили в прокуратуре, мужчина заявил, что сдать экзамены без его содействия молодые люди не смогут. Помощи студентам он не оказывал.
Помимо двухлетнего срока фигуранту также на два года запрещено заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, в доход государства конфискованы 24 тыс. руб. и «эквивалент стоимости телефона, использованного при совершении преступления».
По данным «Ъ-Черноземье», речь может идти о бывшем преподавателе филиала Конь-Колодезского аграрного техникума села Тербуны Олеге Стрельникове. Его уже судили в 2024 году по делу о получении взяток и служебном подлоге. Тогда мужчина был оштрафован на 5 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в течение пяти лет. Преступная деятельность была выявлена и пресечена во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратурой. Управление СКР провело работу по установлению всех фактов коррупционных преступлений и сбору доказательств.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгородской области бывшая заведующая детским садом была признана виновной в хищении свыше 21,5 млн руб. из муниципального бюджета. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 4,8 млн руб.