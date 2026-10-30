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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкий суд дал два года колонии за мошенничество экс-преподавателю техникума

По информации прокуратуры Тербунского района Липецкой области, вынесен приговор по делу бывшего преподавателя аграрного техникума, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием должностного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) на общую сумму 24 тыс. руб. Суд назначил экс-преподавателю два года колонии общего режима.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в 2022-м и 2023 годах осужденный в мессенджере направил двум студентам сообщения о необходимости «перечисления ему денег за помощь в сдаче предстоящих экзаменов». При этом, как уточнили в прокуратуре, мужчина заявил, что сдать экзамены без его содействия молодые люди не смогут. Помощи студентам он не оказывал.

  • Помимо двухлетнего срока фигуранту также на два года запрещено заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, в доход государства конфискованы 24 тыс. руб. и «эквивалент стоимости телефона, использованного при совершении преступления».

По данным «Ъ-Черноземье», речь может идти о бывшем преподавателе филиала Конь-Колодезского аграрного техникума села Тербуны Олеге Стрельникове. Его уже судили в 2024 году по делу о получении взяток и служебном подлоге. Тогда мужчина был оштрафован на 5 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в течение пяти лет. Преступная деятельность была выявлена и пресечена во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратурой. Управление СКР провело работу по установлению всех фактов коррупционных преступлений и сбору доказательств.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгородской области бывшая заведующая детским садом была признана виновной в хищении свыше 21,5 млн руб. из муниципального бюджета. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 4,8 млн руб.
Денис Данилов