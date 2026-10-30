Липецкий суд дал два года колонии за мошенничество экс-преподавателю техникума

Установлено, что в 2022-м и 2023 годах осужденный в мессенджере направил двум студентам сообщения о необходимости «перечисления ему денег за помощь в сдаче предстоящих экзаменов». При этом, как уточнили в прокуратуре, мужчина заявил, что сдать экзамены без его содействия молодые люди не смогут. Помощи студентам он не оказывал.