Погрузка на СвЖД составила 10,2 млн тонн в октябре
На Свердловской железной дороге (СвЖД) снизились объемы погрузки в октябре 2026 года до 10,2 млн тонн, что на 4,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. При этом грузооборот вырос на 7% и достиг 17,9 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 22,4 млрд тонно-км (+5,9%).
За десять месяцев 2026 года погрузка на СвЖД составила 98,5 млн тонн, продемонстрировав снижение на 5,7% по сравнению с январем-октябрем 2025 года. За этот период было отправлено:
нефти и нефтепродуктов — 29,6 млн тонн (+0,3%);
строительных грузов — 17,3 млн тонн (-13,3%);
химических и минеральных удобрений — 15,8 млн тонн (+0,6%);
руды железной и марганцевой — 7 млн тонн (-10,3%);
черных металлов — 6,3 млн тонн (-5,5%);
промышленного сырья и формовочных материалов — 4,2 млн тонн (-7,2%).
Отмечается также рост погрузки цемента и лома черных металлов, снижение — руды цветной и серного сырья, химикатов и соды, кокса, лесных грузов и зерна. Грузооборот на магистрали с начала года снизился на 4,6% и составил 162,1 млрд тарифных тонно-км. Показатель с учетом порожнего пробега вагонов уменьшился на 4,2%, достигнув 202,5 млрд тонно-км. Общая погрузка на сети РЖД в октябре составила 95,6 млн тонн (-1,4%).