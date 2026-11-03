Погрузка на СвЖД составила 10,2 млн тонн в октябре

На Свердловской железной дороге (СвЖД) снизились объемы погрузки в октябре 2026 года до 10,2 млн тонн, что на 4,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. При этом грузооборот вырос на 7% и достиг 17,9 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 22,4 млрд тонно-км (+5,9%).