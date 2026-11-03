Новый мэр Ярославля ответил на вопрос о кадровых перестановках

«Мы точно пришли не отдыхать, мы будем работать. Сейчас рано говорить про какие-то изменения. Необходимо вникнуть в структуру, посмотреть, каким образом все настроено. Мы же не на голое поле приходим. Артем Владимирович (Молчанов, экс-мэр — прим. «Ъ-Ярославль») провел огромную работу, и люди ее оценивают. Значит, нужно продолжать эту традицию»,— сказал господин Михайлов.