«Ни разу не приехал воронок»

Депутаты муниципалитета Ярославля приняли отчет мэра Артема Молчанова за 2025-й год. Глава города рассказал об улучшении состояния городских дорог, снижении городского долга и приостановке продажи «Центрального рынка». Депутаты в своих выступлениях в основном позитивно оценили работу главы, который намерен осенью избраться в Госдуму, за все последние четыре года. Они поблагодарили Артема Молчанова за выбор местных кадров, отказ от точечной застройки и отсутствие коррупционных скандалов.

Фото: Муниципалитет Ярославля

20 мая Артем Молчанов выступил на заседании муниципалитета с отчетом за проделанную в 2025 году работу. В своем выступлении он уделил внимание всем сферам. Важнейшим хозяйственным вопросом господин Молчанов назвал дороги. По словам мэра, за три прошедших года процент нормативного состояния дорог в городе вырос с 64 до 78. В период с 2023 по 2026 год в Ярославле отремонтировали 78 км дорог (всего в городе 762 км).

«Это говорит о хороших темпах и финансировании, о плановой работе в этом направлении. Но задача — продолжать такими же темпами, чтобы выйти на более высокие показатели и приблизиться к 100%»,— сказал мэр.

А вот ситуация со строительством жилья в Ярославле вызывает беспокойство у Артема Молчанова. В 2025 году введено в эксплуатацию 282 тыс. кв. м, в том числе индивидуальное жилищное строительство — 53 тыс. кв. Снижение составило 19%. Помочь нарастить объемы могут проекты комплексного развития территорий (КРТ). Власти вводят в оборот 20 территорий, соглашение по пяти были заключены в 2025 году.

«Общий жилищный фонд по итогам реализации заключенных договоров комплексного развития территории должен составить 1,2 млн кв. м. Появятся детские сады и школы. КРТ позволяет выстроить квартальную застройку, а в некоторых случаях — микрорайонную. КРТ — это хорошо забытое прошлое, которое сейчас возвращается как единственный возможный вариант градостроительной политики»,— сообщил господин Молчанов.

В 2025 году общий объем доходов городского бюджета составил 30,5 млрд руб. Расходы составили 30,4 млрд руб. Большая часть расходов — 73%, или 22,1 млрд — была направлена на финансирование отраслей социальной сферы.

За 2025 год город снизил объем муниципального долга на 1,59 млрд руб.

«На 1 января 2026 года долг составил 5,27 млрд руб. В структуре муниципального долга 100% составляет только бюджетный кредит»,— сообщил Артем Молчанов.

Аплодисменты депутатов зазвучали, когда мэр сказал о вводе в эксплуатацию двух новых школ на улице Большой Федоровской и на Московском проспекте. «Мы должны продолжить эту работу»,— сказал мэр. Он добавил, что в городе во вторую смену продолжают учиться 19% детей (всего школьников 71 тыс.). Ввиду этого одной из задач остается перевод всех детей на обучение в первую смену.

А вот необходимости в строительстве новых детских садов в городе нет. По словам господина Молчанова, все родители могут устроить своих детей в дошкольные образовательные организации, потребность есть только в микрорайонах активной жилой застройки.

Выступление мэра длилось меньше часа. После отчета последовало общение Артема Молчанова с депутатами. В ходе него мэр Ярославля сообщил, что работы в ДК Добрынина, который был закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности, до конца текущего года будут завершены. «Но я ставлю более быстрые сроки: там надо начать учебный год. Это повышенная задача»,— сказал господин Молчанов.

Заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин, поблагодарил мэра от лица студентов за появление выделенной полосы на проспекте Авиаторов. Он попросил уточнить, рассматриваются ли другие участки дорог для такой работы.

«Мы осторожно и внимательно продумываем и другие направления. В том числе, думаем о том, как это сделать, и на Московском проспекте, и на проспекте Фрунзе»,— сказал мэр.

Также мэрии предстоит решить дальнейшую судьбу пакета акций АО «Центральный рынок», который трижды не удалось продать на торгах за 150 млн руб. из-за отсутствия желающих. Мэр Артема Молчанов сообщил, что поручил приостановить все процедуры.

«Мы ни в коем случае не будем снижать цену. Это принципиальная позиция. Сегодня условия разные в экономике, и работ мы очень много проводим в центре города. На сегодняшний день я дал поручение: остановить все работы по продаже Центрального рынка»,— сказал господин.

Евгения Овод спросила господина Молчанова об его отношении к возвращению прямых выборов мэра Ярославля. «Для вас, как потенциального кандидата в депутаты Госдумы, возврат прямых выборов мэра Ярославля был бы очень хорошим решением»,— добавила депутат.

Мэр Ярославля ответил уклончиво, поблагодарив Евгению Овод за вопрос и напомнив, что жители сами могут обратиться с таким предложением.

«Какова бы ни была система выборов мэра города Ярославля, ответственность это не снимает. Текущие задачи нужно решать несмотря на то, как будет складываться политика и выборы»,— ответил мэр.

В заключение некоторые депутаты взяли слово. Анатолий Каширин решил оценить работу Артема Молчанова за весь его период руководства городом, намекнув на планируемое участие главы в выборах в Госдуму. Он похвалил мэра за подбор местных кадров, особенно отметив заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николая Степанова.

Фото: Муниципалитет Ярославля

«Неделю назад с женой прогуливались по набережной — опять Николай Дмитриевич Степанов, в воскресенье проверяет, как готовится работа по благоустройству. Благодаря такой команде профессионалов работа идет. Еще, на мысли себя ловлю, впервые за четыре года ни разу к руководству мэрии не приехал воронок. Вспомните предыдущий состав, и как от нас убегали, как сажали, и так далее. А здесь команда трудится целенаправленно»,— сказал Анатолий Каширин.

Депутат отметил и хорошее взаимодействие с депутатским корпусом. Евгения Овод дала наставления Артему Молчанову на работу в Госдуме, попросив его предпринять меры для изменения закона, регулирующего закупки. Ее обеспокоенность была вызвана созданием пешеходного центра.

«Понимая, что вы потенциальный кандидат в Государственную Думу, я хотела бы попросить у вас. Первое — это надо обязательно менять пресловутый 44-ФЗ, иначе мы так и будем сталкиваться с произволом подрядчика, который в угоду себе может испортить любую архитектурную концепцию»,— сказала Евгения Овод.

Заключительно слово взял зампред муниципалитета Олег Ненилин.

«Ваша и работа команды нам настроение подняли на все почти четыре года. По сути, вы сохранили все те сложившиеся хорошие подходы управления городом, которые были сформированы. Сохранили то лучшее, что было. Поддержали все идеи, которые с нашей стороны были озвучены. Все это в совокупности с глубоким вашим погружением во все вопросы городского хозяйства привело к тому, что город стал гораздо комфортнее, чем четыре года назад. Спасибо»,— сказал господин Ненилин.

В итоге депутаты муниципалитета приняли отчет Артема Молчанова.

Мэр Ярославля Артем Молчанов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Он намерен участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку) и по округу №194 (Ростовский). Мэром господин Молчанов был избран 7 ноября 2022 года.

Алла Чижова