В Уфе юрист получил четыре года колонии за мошенничество

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в феврале 2022 года руководитель некой компании обратился к подсудимому с просьбой помочь получить в пользование земельный участок в Абзелиловском районе. Юрист заявил, что у него есть связи в районной администрации и арбитражных судах, и пообещал за 9 млн руб. решить вопрос в пользу предпринимателя. Фактически, как было установлено в суде, он не имел возможности повлиять на суд и чиновников и присвоил более 8 млн руб. Юриста задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.