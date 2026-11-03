В Уфе юрист получил четыре года колонии за мошенничество
Кировский районный суд Уфы приговорил 53-летнего юриста, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), к четырем годам колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб.
По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Ильшате Галимове.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в феврале 2022 года руководитель некой компании обратился к подсудимому с просьбой помочь получить в пользование земельный участок в Абзелиловском районе. Юрист заявил, что у него есть связи в районной администрации и арбитражных судах, и пообещал за 9 млн руб. решить вопрос в пользу предпринимателя. Фактически, как было установлено в суде, он не имел возможности повлиять на суд и чиновников и присвоил более 8 млн руб. Юриста задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.