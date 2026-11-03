Жителю Кубани, устроившему стрельбу и драку рядом с рестораном, усилили наказание
Жителю Славянского района Амиру Бжегакову, устроившему драку и стрельбу рядом с развлекательным заведением, усилили наказание с трех до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в декабре прошлого года подсудимый, являясь на тот момент несовершеннолетним, находился рядом с рестораном в поселке Совхозном Славянского района. Он и его знакомый вступили в конфликт с посетителями заведения. Причиной стала непонравившаяся подсудимому манера общения. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой подсудимый и его знакомый избили семь человек, в том числе двух девушек.
Известно, что во время конфликта фигурант достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в сторону людей. По его словам, это была игрушка.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Однако коллегия по уголовным делам крайсуда сочла наказание чрезмерно мягким, и его изменили. Теперь фигурант проведет пять лет в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Уголовное дело в отношении знакомого подсудимого выделено в отдельное производство.