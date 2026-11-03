Жителю Кубани, устроившему стрельбу и драку рядом с рестораном, усилили наказание

Установлено, что в декабре прошлого года подсудимый, являясь на тот момент несовершеннолетним, находился рядом с рестораном в поселке Совхозном Славянского района. Он и его знакомый вступили в конфликт с посетителями заведения. Причиной стала непонравившаяся подсудимому манера общения. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой подсудимый и его знакомый избили семь человек, в том числе двух девушек.