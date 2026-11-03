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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Банкротящийся «Липецкпрофиль» требует почти 200 млн у местного ООО «Шаг»

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству исковое заявление ООО «Группа компаний "Липецкпрофиль"» Максима Шипилова и Артема Голошумова к ООО «Шаг» о взыскании 189,4 млн руб. задолженности по договору поставки от 1 марта 2022 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительное заседание пройдет 7 декабря. Это уже третий спор между компанией, находящейся в процедуре банкротства, и ООО «Шаг». В производстве Арбитражного суда Липецкой области находится еще одно дело по иску «Липецкпрофиля» к «Шагу» о взыскании 46 млн руб. (30 млн основного долга по договору займа от апреля 2023 года, а также процентов и пени). Дело инициировано в июне и еще рассматривается.
Кроме того, в июне этот же суд по заявлению УФНС по Ульяновской области принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ООО «Шаг» и запрета на открытие новых расчетных счетов. Налоговая служба пытается взыскать с компании 344,5 млн руб. задолженности, числящейся за «Липецкпрофилем», через судебное признание организаций аффилированными.
В обоснование своих требований налоговики указали на общность контроля (бенефициары — господа Шипилов и Голошумов), совпадение видов деятельности, а также факты перевода сотрудников и транспортных средств с «Липецкпрофиля» на «Шаг». Впрочем, арест не распространяется на средства, необходимые для выплаты зарплат и уплаты налогов.

Согласно Rusprofile, «Липецкпрофиль» зарегистрирован в 2018 году в Липецке и специализируется на производстве профилей методом холодной штамповки или гибки. С января 2026 года в отношении предприятия введена процедура банкротства: полномочия руководителя исполняет конкурсный управляющий Сергей Строганов. Доли поделены между Артемом Голошумовым и Максимом Шипиловым (по 50%). В 2025 году выручка составила 260,8 млн руб., что на 84,5% ниже уровня 2024 года (1,68 млрд руб.), а чистая прибыль упала с 16,2 млн до 2,1 млн руб. (снижение на 86,8%).

ООО «Шаг» зарегистрировано в 2016 году и работает в Липецкой области в том же сегменте — производство профилей методом холодной штамповки или гибки. Гендиректор — Андрей Тамбовский, он же владеет 50% уставного капитала (второй участник в раскрытых данных не назван). По итогам 2025 года выручка компании составила 391 млн руб. (снижение на 3%), чистая прибыль — 1,2 млн руб. (падение на 41%), а стоимость бизнеса оценивается в 19 млн руб. (рост на 6%).

В августе 2025 года липецкий арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении «Липецкпрофиля».
Анна Швечикова