Банкротящийся «Липецкпрофиль» требует почти 200 млн у местного ООО «Шаг»

Согласно Rusprofile, «Липецкпрофиль» зарегистрирован в 2018 году в Липецке и специализируется на производстве профилей методом холодной штамповки или гибки. С января 2026 года в отношении предприятия введена процедура банкротства: полномочия руководителя исполняет конкурсный управляющий Сергей Строганов. Доли поделены между Артемом Голошумовым и Максимом Шипиловым (по 50%). В 2025 году выручка составила 260,8 млн руб., что на 84,5% ниже уровня 2024 года (1,68 млрд руб.), а чистая прибыль упала с 16,2 млн до 2,1 млн руб. (снижение на 86,8%).

ООО «Шаг» зарегистрировано в 2016 году и работает в Липецкой области в том же сегменте — производство профилей методом холодной штамповки или гибки. Гендиректор — Андрей Тамбовский, он же владеет 50% уставного капитала (второй участник в раскрытых данных не назван). По итогам 2025 года выручка компании составила 391 млн руб. (снижение на 3%), чистая прибыль — 1,2 млн руб. (падение на 41%), а стоимость бизнеса оценивается в 19 млн руб. (рост на 6%).