Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ГК «Липецкпрофиль» с оборотом 1,7 млрд

Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО ГК «Липецкпрофиль» Максима Шипилова и Артема Голошумова. Это следует из картотеки арбитражный дел, определение суда пока не опубликовано.

Банкротный иск к компании подал в конце июня некий Денис Бурей. Сумма задолженности не раскрывается.

По данным Rusprofile, ООО ГК «Липецкпрофиль» было учреждено в Липецкой области в июле 2018 года для производства профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Компания в равных долях принадлежит ее гендиректору Максиму Шипилову и Артему Голошумову. Они также вместе владеют липецким ООО «Сбид», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. 2024 год «Липецкпрофиль» закончил с выручкой в 1,7 млрд руб. и чистой прибылью в 16 млн руб. В 2023 году компания получила аналогичные финансовые результаты.

В первом квартале 2025 года в Черноземье сократилось число банкротств юрлиц и фермерских хозяйств, следует из данных «Федресурса».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь