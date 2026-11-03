В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти ребенка в детском лагере
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, которая почувствовала себя плохо во время пребывания в оздоровительном центре в Бугульме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей. Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что девочка отдыхала в детском лагере имени Губина. Вечером 1 ноября она обратилась в медицинский пункт с жалобами на головную боль. На следующий день девочку госпитализировали, а вечером она скончалась. По предварительной информации Лениногорской ЦРБ, причиной смерти могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции, сопровождавшаяся менингококцемией и синдромом Уотерхауса — Фридериксена.