Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Крыму
В Республике Крым введены ограничения на подачу электроэнергии. Это связано с ночной атакой на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас энергетики ведут восстановительные работы для скорейшего устранения последствий атаки.
Сергей Аксенов также выразил благодарность жителям Крыма за понимание. По его словам, власти видят обращения граждан по вопросам бытовых проблем и распределения электроэнергии в республике. Он отметил, что решение вопроса распределения зависит в том числе от технических возможностей, над которыми сейчас работают специалисты.
Жителей и гостей Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.