Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Крыму

Сергей Аксенов также выразил благодарность жителям Крыма за понимание. По его словам, власти видят обращения граждан по вопросам бытовых проблем и распределения электроэнергии в республике. Он отметил, что решение вопроса распределения зависит в том числе от технических возможностей, над которыми сейчас работают специалисты.