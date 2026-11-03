В Дагестане экс-директора института оценки осудили на шесть лет за взятки
Бывший директор ООО «Институт профессиональной оценки, экспертиз и проектирования» приговорен в Дагестане к шести годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 15 млн руб. Об этом сообщило следственное управление СКР по республике.
Суд установил, что осужденный входил в организованную группу, в которую также были вовлечены сотрудники государственного бюджетного учреждения «Дагтехкадастр» и другие лица. Участники группы получали деньги от собственников недвижимости и их представителей за незаконное снижение кадастровой стоимости земельных участков и других объектов.
Экс-директору вменили пять эпизодов получения взятки в крупном размере организованной группой (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).