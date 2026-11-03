В Дагестане экс-директора института оценки осудили на шесть лет за взятки

Суд установил, что осужденный входил в организованную группу, в которую также были вовлечены сотрудники государственного бюджетного учреждения «Дагтехкадастр» и другие лица. Участники группы получали деньги от собственников недвижимости и их представителей за незаконное снижение кадастровой стоимости земельных участков и других объектов.