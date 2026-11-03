Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 3,4% за 10 месяцев
С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-октябре 2026 года отправились 35,1 млн пассажиров. Это на 3,4% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года, подсчитали в ГЖД.
В дальнем следовании пассажиропоток увеличился на 4,9%, до 8,3 млн человек, в пригородном — на 2,9%, до 26,8 млн.
Общий пассажирооборот за отчетный период составил 9,4 млрд пасс-км (+2,1%). В пригородном сообщении он вырос на 4,7%, до 1,3 млрд, в дальнем — на 1,7%, до 8,1 млрд.
Как писал «Ъ-Приволжье», погрузка на Горьковской железной дороге за десять месяцев сократилась на 8,2%.