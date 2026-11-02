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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Погрузка на Горьковской железной дороге сократилась на 8,2% за десять месяцев

Погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») за десять месяцев 2026 года сократилась по сравнению с январем—октябрем прошлого года на 8,2% — до 20 млн т. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Наибольшее снижение наблюдалось в погрузке черных металлов (на 23,2%, до 1,1 млн т), нефти и нефтепродуктов (на 13,1%, до 7,3 млн т), строительных грузов (на 13,2%, до 795,7 тыс. т), а также промышленного сырья и формовочных материалов (на 12,3%, до 1 млн т).
При этом погрузка зерна увеличилась на 36,5% и составила 470,1 тыс. т, лесных грузов — на 8% (до 2,1 млн т).
Как писал «Ъ-Приволжье», погрузка на ГЖД по итогам трех кварталов 2026 года сократилась на 9,7%.
Владимир Зубарев