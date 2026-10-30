80% дефицита бюджета Удмуртии в 2027 году намерены покрыть банковскими кредитами

Власти Удмуртии намерены привлечь 12,6 млрд руб. коммерческих кредитов для покрытия дефицита республиканского бюджета в 2027 году. Это следует из законопроекта о региональной казне на ближайшие три года. Еще 3,5 млрд руб. — бюджетные кредиты.