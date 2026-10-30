80% дефицита бюджета Удмуртии в 2027 году намерены покрыть банковскими кредитами
Планируемая сумма займов превышает 12 млрд рублей
Власти Удмуртии намерены привлечь 12,6 млрд руб. коммерческих кредитов для покрытия дефицита республиканского бюджета в 2027 году. Это следует из законопроекта о региональной казне на ближайшие три года. Еще 3,5 млрд руб. — бюджетные кредиты.
Ориентировочно дефицит бюджета республики в 2027 году составит 16,1 млрд руб. Следовательно, банковские кредиты перекроют почти 80% этой суммы. По законопроекту доходы региональной казны без учета целевых средств из федерального бюджета ожидаются на отметке 132,6 млрд руб. Расходы — 148,7 млрд руб.
Для сравнения, в 2026 году планируемые доходы бюджета Удмуртии (уже с учетом поступлений из федбюджета) находятся на отметке 167,9 млрд руб. Расходы — 179,7 млрд руб. Дефицит — 11,8 млрд руб. Проект бюджета внесут на рассмотрение Госсовета Удмуртии до 1 ноября.