Экс-директор Отрадненского ДРСУ осужден за взятку сотруднику Краснодаравтодора

В начале этого года на Кубани было возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт автодорог. В качестве обвиняемых в начале расследования были привлечены высокопоставленные сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани, бывшее руководящие работники ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор», «Союза дорожников» Кубани и фонда «Моя Кубань». По версии следствия, участники группировки незаконно ограничивали конкуренцию в дорожной сфере, распределяя контракты при условии выплаты «откатов». В октябре ходе расследования дела о махинациях в дорожном строительстве в Сочи был арестован экс-депутат ЗСК и Госдумы Андрей Дорошенко, до этого по обвинению в мошенничестве были взяты под стражу его дочь и сын, руководившие семейным бизнесом.