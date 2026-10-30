Экс-директор Отрадненского ДРСУ осужден за взятку сотруднику Краснодаравтодора
Бывший руководитель Отрадненского ДРСУ Виталий Норкин признался в даче взятки сотруднику ГКУ «Краснодаравтодор» за согласование рецептуры асфальтобетонной смеси для ремонта трассы (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и был приговорен к уплате уголовного штрафа. Судебный акт опубликован на сайте Первомайского районного суда Краснодар.
В приговоре говорится, что осужденный, занимая должность генерального директора НАО «Отрадненское ДРСУ», в декабре 2024 года передал начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор» 50 тысяч руб. за беспрепятственное согласование рецептур асфальтобетонных смесей, используемых при капремонте трассы в Отрадненском районе. Затем он заплатил ему еще 30 тыс. руб.
«Краснодаравтодор» согласовывает рецептуры асфальтобетонных смесей, потому что выполняет функции заказчика (строительного контроля) при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог в регионе.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств его помощь в раскрытии преступления, изобличение соучастников, признание вины и раскаяние. Кроме того, суд учел положительные характеристики обвиняемого, а также наличие у него почетного звания «Заслуженный дорожник Кубани», присвоенного губернатором края, грамоты и благодарственные письма за помощь участникам СВО.
В начале этого года на Кубани было возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт автодорог. В качестве обвиняемых в начале расследования были привлечены высокопоставленные сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани, бывшее руководящие работники ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор», «Союза дорожников» Кубани и фонда «Моя Кубань». По версии следствия, участники группировки незаконно ограничивали конкуренцию в дорожной сфере, распределяя контракты при условии выплаты «откатов». В октябре ходе расследования дела о махинациях в дорожном строительстве в Сочи был арестован экс-депутат ЗСК и Госдумы Андрей Дорошенко, до этого по обвинению в мошенничестве были взяты под стражу его дочь и сын, руководившие семейным бизнесом.
Также сообщалось о завершении расследования дела о взятке в отношении в бывшего депутата Госдумы и вице-губернатора Кубани, ранее курировавшего дорожное строительство в крае, Анатолия Вороновского.
У большинства фигурантов этих уголовных дел в начале года Генпрокуратура изъяла активы по антикоррупционному иску.