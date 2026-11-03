Запись в госветклиники через «Госуслуги» появилась в Нижегородской области
В Нижегородской области стала доступна запись в государственные ветеринарные клиники через «Госуслуги», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. По его словам, регион одним из первых в России запускает модули отраслевой платформы «Бытовые услуги».
Типовые отраслевые решения (ТОР) разработало Минцифры РФ, чтобы регионы не «изобретали велосипед», а пользовались готовыми решениями, пояснил чиновник.
С помощью ТОР «Ветеринария» также можно сообщить об обнаружении безнадзорных животных.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на портале «Карта жителя Нижегородской области» запустили сервис для поиска пропавших домашних животных.