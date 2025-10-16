В Нижегородской области внедрили ИИ-сервис для поиска домашних животных

Разработанный в Нижегородской области сервис поиска пропавших животных с помощью искусственного интеллекта занял первое место в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении» на всероссийском конкурсе цифрового развития регионов «ПРОФ-IT».

Пилотный запуск сервиса состоялся в феврале 2025 годаю Сейчас он применяется в работе 10 приютов для домашних животных Нижнего Новгорода. Для поиска кошек и собак нейросеть может обработать фотографии, загруженные пользователями, и найти сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени сообщает об этом авторам объявлений.

Чтобы разместить объявление о питомце зайти на портал «Госуслуги» в мобильном приложении, перейти в раздел «Еще», затем – в раздел «Питомцы». Далее есть возможность разместить объявления «Мой питомец потерялся» или «Я нашел питомца». Объявления о поиске и пропаже можно разместить только через мобильное приложение.

Андрей Репин