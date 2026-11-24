Выход в Китай компания связывает со спросом на свои разработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У пекинской команды будет несколько направлений работы. Вместе с научными институтами и медицинскими организациями группа намерена изучать препараты, которые уже входят в ее портфель. С китайскими разработчиками и производителями высокотехнологичного оборудования планирует обсуждать новые проекты.