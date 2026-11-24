«Промомед» открыл в Пекине подразделение для исследований и регистрации лекарств
Российская биофармацевтическая группа «Промомед» открыла в Пекине международное подразделение Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. В число его первых задач вошли организация международных клинических исследований и подготовка к регистрации оригинальных препаратов группы. Церемония открытия прошла в Торговом представительстве России в Китае.
Чем займется подразделение «Промомеда» в Китае
Выход в Китай компания связывает со спросом на свои разработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У пекинской команды будет несколько направлений работы. Вместе с научными институтами и медицинскими организациями группа намерена изучать препараты, которые уже входят в ее портфель. С китайскими разработчиками и производителями высокотехнологичного оборудования планирует обсуждать новые проекты.
Отдельная задача подразделения связана с регистрацией лекарств. Для этого «Промомед» намерен взаимодействовать с профильными государственными органами КНР. Какие именно препараты компания первыми представит на регистрацию и в какие сроки, на открытии не уточняли.
О чем договорились на встрече в Пекине
Первым приоритетом научного сотрудничества участники встречи выбрали нейропротектор «Брейнмакс». Интерес к продолжению его исследований в Китае выразил профессор Ю. Цзянь, генеральный директор Chongqing Ryan Pharmaceutical.
В церемонии участвовали представители обеих стран. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский рассказал, чем торгпредство может помочь компаниям на практике. Среди примеров он назвал поиск поставщиков, налаживание деловых контактов и сопровождение проектов совместного производства.