В Липецке будут судить гендиректора УК за похищение складов на 83 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины — генерального директора управляющей компании (УК) — и ее 62-летнего знакомого. Оно было передано в Правобережный районный суд Липецка. Об этом сообщили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигурантам вменяют мошенничество в сфере недвижимости, покушение на легализацию имущества, приобретенного преступным путем, и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до 12–15 лет). В пресс-службе регионального УМВД не уточнили «Ъ-Черноземье», о какой управляющей компании речь и кто был ее директором.

По версии следствия, в 2023–2024 годах сообщники, воспользовавшись финансовыми трудностями логистической фирмы, убедили ее директора продать четыре недостроенных склада. Злоумышленники обещали выплатить всю сумму частями, но перевели лишь 2,5 млн руб., а затем под вымышленными предлогами прекратили платежи, изначально не планируя выполнять обязательства.

Тем не менее договоры купли-продажи были заключены, и право собственности на недвижимость за 83 млн руб. перешло к управляющей компании, подконтрольной обвиняемой.

Чтобы придать законный вид владению похищенными объектами, обвиняемые инсценировали судебный спор. В феврале 2024 года сообщник подал иск к УК о взыскании 57 млн руб. по договору займа, приложив документы о залоге, в котором фигурировали те же склады. Обвиняемая, выступавшая ответчиком, иск признала.

Однако суд установил, что договоры займа и залога были оформлены лишь для вида, без реальных намерений сторон, и отказал в удовлетворении требований.

Анна Швечикова