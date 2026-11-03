На улице Резервной в Екатеринбурге ограничат движение до января для ремонта труб
В Екатеринбурге введут временные ограничения на улице Резервной. Мера принята в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на трубах на реке Патрушиха, сообщили в городской администрации.
Специалисты МУП «Водоканал» приступят к реконструкции водопропускных труб, расположенных под дорогой на улице Удельной. Из-за этого движение транспорта будет поэтапно перекрыто на нескольких участках в период с ноября по январь следующего года. График перекрытий будет следующим:
от дома №23 по переулку Пшеничному до дома № 66 по улице Дальней с 9 ноября по 10 декабря;
от дома № 65 по улице Дальней до дома № 100 по улице Пикетной с 26 ноября по 26 декабря;
возле дома № 99 по улице Пикетной с 11 декабря по 10 января.
Водителям рекомендуют использовать для объезда переулок Пшеничный, улицы Дальняя, Пикетная и Прохожая. На месте будут установлены необходимые дорожные знаки. Маршруты общественного транспорта через данный участок не проходят. Для безопасного перемещения пешеходов вдоль закрытой зоны организуют пешеходную галерею.