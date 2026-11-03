На улице Резервной в Екатеринбурге ограничат движение до января для ремонта труб

Специалисты МУП «Водоканал» приступят к реконструкции водопропускных труб, расположенных под дорогой на улице Удельной. Из-за этого движение транспорта будет поэтапно перекрыто на нескольких участках в период с ноября по январь следующего года. График перекрытий будет следующим: