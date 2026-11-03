«Важно соблюсти баланс между усилением контроля и защитой интересов семей»

Минюст РФ вынес на обсуждение законопроект, исключающий установление материнства по заявлению лица, присутствовавшего при родах. Основанием для регистрации станет медицинский документ о рождении. При родах вне медучреждения потребуется справка от больницы или поликлиники, где оказывалась помощь. В министерстве пояснили, что изменения нужны для «сокращения случаев мошенничества»: действующий механизм позволяет регистрировать несуществующих детей или детей, рожденных суррогатной матерью либо россиянками за пределами РФ. Наибольшее число случаев регистрации рождения на основании свидетельских показаний, по данным Минюста, зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Инициативу оценила репродуктивный ментор, создатель и директор ООО «Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов» Asmed, член РАРЧ (Российской ассоциации репродукции человека) Елена Литвишко.