«Важно соблюсти баланс между усилением контроля и защитой интересов семей»
Член РАРЧ Елена Литвишко — об изменении порядка регистрации детей при домашних родах
Минюст РФ вынес на обсуждение законопроект, исключающий установление материнства по заявлению лица, присутствовавшего при родах. Основанием для регистрации станет медицинский документ о рождении. При родах вне медучреждения потребуется справка от больницы или поликлиники, где оказывалась помощь. В министерстве пояснили, что изменения нужны для «сокращения случаев мошенничества»: действующий механизм позволяет регистрировать несуществующих детей или детей, рожденных суррогатной матерью либо россиянками за пределами РФ. Наибольшее число случаев регистрации рождения на основании свидетельских показаний, по данным Минюста, зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Инициативу оценила репродуктивный ментор, создатель и директор ООО «Ассоциация суррогатных мам и доноров ооцитов» Asmed, член РАРЧ (Российской ассоциации репродукции человека) Елена Литвишко.
«С профессиональной точки зрения предложение Минюста выглядит обоснованным. Действующее законодательство допускает регистрацию рождения вне медицинского учреждения на основании заявления человека, присутствовавшего при родах. К сожалению, подобный механизм может использоваться недобросовестными лицами. Поэтому стремление государства исключить возможности для мошеннических действий вполне понятно. Вместе с тем считаю важным соблюсти баланс между усилением государственного контроля и защитой интересов добросовестных семей.
Я знаю два случая домашних родов и считаю, что это личный выбор, которого нельзя лишать женщин, ведь законом это не запрещено. Поэтому важно, чтобы обращение за медицинским документом после родов было понятной и доступной процедурой.
На мой взгляд, задача государства — не только исключить возможности для злоупотреблений, но и обеспечить прозрачный, понятный механизм регистрации рождения для каждой семьи.
При этом за все годы работы Asmed в практике организации не было ни одного случая домашних родов. Суррогатное материнство — сложный медицинский и юридический процесс, который требует профессионального сопровождения на каждом этапе, включая родоразрешение и последующую государственную регистрацию рождения ребенка.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на вопрос безопасности домашних родов. Даже физиологически протекающая беременность не исключает внезапных осложнений: акушерского кровотечения, острой гипоксии плода, необходимости экстренной реанимационной помощи новорожденному. В таких обстоятельствах счет может идти на минуты. В связи с этим я считаю родоразрешение в условиях специализированного медицинского учреждения наиболее безопасным подходом. А также считаю важным разграничивать законные программы суррогатного материнства и мошеннические схемы, для предотвращения которых предлагаются изменения законодательства».