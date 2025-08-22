Орловский «Триумф» на два года внесли в список недобросовестных поставщиков

Управление федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области за провал благоустройства рядом с памятником Зое Космодемьянской в областном центре на два года внесло в реестр недобросовестных поставщиков орловское ООО «Триумф» Алексея Маркина, сообщили в ведомстве.

По данным портала госзакупок, в декабре 2024 года МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заключило с компанией контракт на 53,9 млн руб., согласно которому подрядчик должен был выполнить работы до 30 апреля этого года. «Триумф» получил аванс в 16 млн руб.

К назначенному сроку работы были выполнены чуть больше, чем на 6 млн руб. Пояснений о причинах срыва контракта компания не предоставила. Дирекция расторгла соглашение и направила сведения в УФАС. Комиссия ведомства не нашла объективных обстоятельств, которые могли помешать подрядчику выполнить обязательства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Триумф» зарегистрировано в 2017 году в Орле для штукатурных работ. Гендиректор и единственный собственник компании — Алексей Маркин. Выручка за 2024 год составила 57 млн руб., чистая прибыль — 39 млн руб.

