Из Ярославской области в зону СВО отправили три конфискованных авто и трактор

В партию вошли Chevrolet Niva, УАЗ-452, Lada Granta и трактор МТЗ. Три автомобиля ранее изъяли у водителей, неоднократно садившихся за руль в состоянии опьянения. Их осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).