Из Ярославской области в зону СВО отправили три конфискованных авто и трактор
Три автомобиля и трактор, конфискованные у жителей Ярославской области по решениям судов, передали для нужд специальной военной операции. Транспорт направили в распоряжение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
В партию вошли Chevrolet Niva, УАЗ-452, Lada Granta и трактор МТЗ. Три автомобиля ранее изъяли у водителей, неоднократно садившихся за руль в состоянии опьянения. Их осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
Трактор конфисковали у жителя Углича, осужденного за незаконную охоту (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Мужчина добыл лося в запрещенный период и вывез тушу на тракторе. Суд назначил ему год исправительных работ и постановил конфисковать технику.
После возбуждения исполнительных производств приставы передали транспорт представителям Минобороны.