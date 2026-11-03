Пенсионерка из Ярославля отдала мошенникам более 1,6 млн рублей
Жительница Кировского района Ярославля 82 лет передала мошенникам более 1,6 млн руб. после звонков лжесотрудников полиции. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сначала неизвестный позвонил женщине на стационарный телефон и убедил ее, что сбережения находятся под угрозой. Следуя его указаниям, пенсионерка сняла деньги в нескольких банковских отделениях и передала их незнакомцу возле своего дома.
Через несколько дней ей позвонили снова и потребовали обналичить оставшиеся средства. Женщина выполнила и это указание, передав деньги курьеру вечером возле подъезда.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).