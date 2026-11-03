Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы минздрава Прикамья
СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы краевого минздрава Вадима Плотникова. Об этом сообщает портал Properm.ru. Краевой суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября 2026 года.
Уголовное дело в отношении Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября 2025 года. По версии следствия, господин Плотников получил взятки в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб., и апартаментов на Кипре. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.
12 ноября 2025 года Свердловский суд Перми избрал Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже мера пресечения была продлена.