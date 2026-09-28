Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пуровском районе ЯНАО разрешили ликвидировать медведя из-за угрозы людям

В Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) разрешили отстрел одного медведя. Это необходимо для защиты людей от возможной опасности, говорится в документе департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами»,— говорится в документе.

Отстрел разрешен до 22 октября в общедоступных охотничьих угодьях в радиусе 30 км от поселка Уренгой. Пол и возраст животного значения не имеют.

В последние месяцы медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в разных регионах России. Ранее двух медведей ликвидировали в Нягани (ХМАО-Югра).

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд