В Пуровском районе ЯНАО разрешили ликвидировать медведя из-за угрозы людям

В Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) разрешили отстрел одного медведя. Это необходимо для защиты людей от возможной опасности, говорится в документе департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами»,— говорится в документе.

Отстрел разрешен до 22 октября в общедоступных охотничьих угодьях в радиусе 30 км от поселка Уренгой. Пол и возраст животного значения не имеют.

В последние месяцы медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в разных регионах России. Ранее двух медведей ликвидировали в Нягани (ХМАО-Югра).

Полина Бабинцева