Оборот розничной торговли Удмуртии превысит 700 млрд рублей к 2029 году

«Основным направлением развития торговли в настоящее время является открытие магазинов—дискаунтеров, малоформатной и интернет-торговли. Доступность товаров в магазинах и павильонах “у дома” или в магазинах со сниженными ценами, доставка товаров на дом, клиентоориентированность продавца, гибкая система оплаты влияют на увеличение спроса на товары»,— говорится в документе.