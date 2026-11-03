Оборот розничной торговли Удмуртии превысит 700 млрд рублей к 2029 году
Власти прогнозируют ежегодный рост отрасли на 3–3,5% в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли в Удмуртии к 2029 году может увеличиться до 703,6 млрд руб. Такой прогноз содержится в документе о социально-экономическом развитии республики на 2027–2029 годы.
По итогам 2026 года показатель составит 566 млрд руб. Это на 7,4% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее.
«Основным направлением развития торговли в настоящее время является открытие магазинов—дискаунтеров, малоформатной и интернет-торговли. Доступность товаров в магазинах и павильонах “у дома” или в магазинах со сниженными ценами, доставка товаров на дом, клиентоориентированность продавца, гибкая система оплаты влияют на увеличение спроса на товары»,— говорится в документе.
По базовому варианту прогноза, в 2027–2029 годах оборот розничной торговли будет ежегодно увеличиваться на 3–3,5% в сопоставимых ценах. В консервативном варианте ожидается среднегодовой рост на 1%.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», за январь—сентябрь 2026 года оборот розничной торговли в республике составил 410,3 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.