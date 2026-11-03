Уфимка выиграла медали на чемпионате мира среди пловцов с синдромом Дауна
Анастасия Сахапова завоевала бронзу в баттерфляе и эстафете
Кандидат в мастера спорта из Уфы Анастасия Сахапова начала с двух бронзовых медалей выступления на чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна. Соревнования проходят в португальском городе Альбуфейра. Организовать поездку спортсменки на соревнования помог фонд поддержки гражданских инициатив "Горожанин" и его руководитель Виталий Золотов.
Как рассказал в соцсетях вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, уфимка Анастасия Сахапова во второй день заняла третье место в заплыве на 50 м баттерфляем. Также вместе с Марией Агеевой, Анной Тельбуховой и Софьей Алешиной она завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 на 100 м.
В соревнованиях принимают участие пловцы из 24 стран. 12-й чемпионат мира под эгидой Международной организации плавания для людей с синдромом Дауна (Down Syndrome International Swimming Organisation, DSISO) продлится до 7 ноября.