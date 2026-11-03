Уфимка выиграла медали на чемпионате мира среди пловцов с синдромом Дауна

Как рассказал в соцсетях вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, уфимка Анастасия Сахапова во второй день заняла третье место в заплыве на 50 м баттерфляем. Также вместе с Марией Агеевой, Анной Тельбуховой и Софьей Алешиной она завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 на 100 м.