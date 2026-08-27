Спортсменка из Уфы представит Россию на чемпионате мира по плаванию

20-летняя уфимская пловчиха Анастасия Сахапова выступит на чемпионате мира по плаванию и артистическому плаванию среди людей с синдромом Дауна, который пройдет в Португалии 30 октября по 7 ноября.

Представительница спортшколы паралимпийского резерва «Центр адаптивного спорта Республики Башкортостан», Анастасия Сахапова является кандидатом в мастера спорта. В 2024 году она в составе сборной России выступала на Всемирных Трисомных играх в турецкой Анталье. В эстафете 4 100 м вольным стилем спортсменка установила мировой рекорд.

Участие российской спортсменки в ноябрьских соревнованиях, которое обойдется в 750 тыс. руб., обеспечит председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов.

12-й чемпионат мира в городе Албуфейра проводит Международная организация плавания для людей с синдромом Дауна (Down Syndrome International Swimming Organisation, DSISO).

Идэль Гумеров