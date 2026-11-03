Вступил в силу приговор основателю стройфирмы «Сибирская Венеция» Алексею Подсохину

Как указывается в материалах дела, в мае 2019 года предприниматель организовал передачу взятки в 500 тыс. руб. прокурору Березовского района Красноярского края Бекхану Аслаханову. Вознаграждение полагалось за неприменение прокуратурой мер реагирования в случае выявления нарушений в деятельности стройфирмы и за общее покровительство. В 2023 году бывшего районного прокурора, получившего взятку, отправили за решетку на десять с половиной лет.