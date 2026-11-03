Экс-сотруднику агрофирмы «Ариант» дали 10 лет за взяточничество
Дополнительно его оштрафовали на 6,5 млн рублей
Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника отдела закупок ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера в получении взятки (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Установлено, что в 2024–2025 годах Максим Бергер получил 1,7 млн руб. от представителя компании за общее покровительство. Он создавал приоритетные условия для организации при исполнении договора поставки зерна, обеспечивал своевременное направление и подписание документов, а также быструю оплату поставки. От другой компании Максим Бергер получил 162 тыс. руб. за беспрепятственное заключение договора поставки зерна, создание преимуществ при его исполнении и иное содействие.
Фигуранта задержали в декабре 2025 года сотрудники УФСБ России по региону. Помимо основного наказания, ему также назначили штраф в размере 6,5 млн руб. и запрет заниматься руководящей деятельностью на срок семь лет. Следователи СУ СКР по области наложили арест на имущество Максима Бергера: долю в квартире, машину и денежные средства на обущю сумму 5,4 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.