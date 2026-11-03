Экс-сотруднику агрофирмы «Ариант» дали 10 лет за взяточничество

Фигуранта задержали в декабре 2025 года сотрудники УФСБ России по региону. Помимо основного наказания, ему также назначили штраф в размере 6,5 млн руб. и запрет заниматься руководящей деятельностью на срок семь лет. Следователи СУ СКР по области наложили арест на имущество Максима Бергера: долю в квартире, машину и денежные средства на обущю сумму 5,4 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.