В Казани предложили запретить торговлю табаком возле школ и жилых домов

Расстояние до образовательных организаций предлагается измерять по кратчайшему пешеходному пути — от входа в здание или на огороженную территорию. Если у организации несколько входов для посетителей, замеры будут проводить от каждого из них. При расчете не будут учитывать пожарные и запасные выходы, не предназначенные для посетителей.