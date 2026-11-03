В Казани предложили запретить торговлю табаком возле школ и жилых домов
Общественные обсуждения проекта назначены на 11 декабря
В Казани подготовили проект постановления, определяющего границы территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной и никотиносодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, торговля табачной продукцией в стационарных магазинах будет запрещена в радиусе 50 м от образовательных организаций и учреждений, обучающих несовершеннолетних. Для точек, расположенных внутри торговых центров, предусмотрено расстояние в 25 м. Если земельный участок многоквартирного дома не имеет кадастрового учета, запретная зона составит 5 м от фундамента здания.
Расстояние до образовательных организаций предлагается измерять по кратчайшему пешеходному пути — от входа в здание или на огороженную территорию. Если у организации несколько входов для посетителей, замеры будут проводить от каждого из них. При расчете не будут учитывать пожарные и запасные выходы, не предназначенные для посетителей.
Общественные обсуждения проекта назначены на 11 декабря.
Ранее сообщалось, что на заседании Госсовета Татарстана в первом чтении приняли законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.