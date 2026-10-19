Законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане приняли в первом чтении
На заседании Госсовета Татарстана в первом чтении приняли законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
При этом представитель партии «Коммунисты России» Мунир Гафиятуллин обратил внимание на риск ухода торговли вейпами в теневой сектор в случае принятия законопроекта.
Запрет предлагается ввести на пять лет — с марта 2027 года по март 2032 года.
Ранее сообщалось, что в республике табачной и никотинсодержащей продукцией торгуют 343 организации и индивидуальных предпринимателя, из которых 303 платят налоги в региональный бюджет. В 2025 году налоговые поступления от них составили 40,9 млн руб.