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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане приняли в первом чтении

На заседании Госсовета Татарстана в первом чтении приняли законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
Законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане приняли в первом чтении

Законопроект о запрете продажи вейпов в Татарстане приняли в первом чтении

Роман Яровицын / Коммерсантъ

При этом представитель партии «Коммунисты России» Мунир Гафиятуллин обратил внимание на риск ухода торговли вейпами в теневой сектор в случае принятия законопроекта.
Запрет предлагается ввести на пять лет — с марта 2027 года по март 2032 года.
Ранее сообщалось, что в республике табачной и никотинсодержащей продукцией торгуют 343 организации и индивидуальных предпринимателя, из которых 303 платят налоги в региональный бюджет. В 2025 году налоговые поступления от них составили 40,9 млн руб.
Анна Кайдалова