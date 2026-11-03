С начала года в ЯНАО ввели 60 многоквартирных домов
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года сдали 60 многоквартирных домов почти на 2756 квартир, а также 416 частных домов, сообщили в правительстве региона. За 10 месяцев было введено 204 тыс. кв. м жилья — регион на 77% выполнил план на 2026 год, установленный перед округом Минстроем России.
«Новые дома и планы обрели еще 3 тыс. наших семей — участники региональных программ и жители аварийного фонда. За последние восемь лет у нас уже 62 тыс. таких северян — больше, чем население Салехарда. К столетию округа силами регионального фонда жилищного строительства и частных застройщиков ведем большую, комплексную работу — возводим миллион квадратных метров нового жилья»,— прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Telegram.
Большинство домов в регионе строится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийного жилья. Больше всего нового жилья ввели в этом году в Новом Уренгое — 68 тыс. кв. м. За ним следует Салехард с 29 тыс. кв. м, на третьем месте — Губкинский с 28 тыс. кв. м. Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка реализуются в этих городах, а также в Ноябрьске. Сегодня в городах и поселках строится 237 домов на 12909 квартир общей площадью около 683 тыс. кв. м для почти 13 тыс. семей.