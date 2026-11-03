С начала года в ЯНАО ввели 60 многоквартирных домов

Большинство домов в регионе строится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийного жилья. Больше всего нового жилья ввели в этом году в Новом Уренгое — 68 тыс. кв. м. За ним следует Салехард с 29 тыс. кв. м, на третьем месте — Губкинский с 28 тыс. кв. м. Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка реализуются в этих городах, а также в Ноябрьске. Сегодня в городах и поселках строится 237 домов на 12909 квартир общей площадью около 683 тыс. кв. м для почти 13 тыс. семей.