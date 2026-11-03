На Ямале запустили сеть 5G

В Салехарде сеть доступна в центре города в районе ул. Республики, ул. К. Маркса, ул. Свердлова и ул. Чубынина, а также вблизи городской администрации и торговых центров «Апельсин» и «Улей». Покрытие обеспечено в Городском парке, около ледового дворца «Ямал», Обдорской гимназии и Кафедрального собора Преображения Господня, в спальных микрорайонах по ул. Зои Космодемьянской и в районе дорог «Салехард-Аксарка» и «Салехард-Лабытнанги-Харп».