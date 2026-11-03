На Ямале запустили сеть 5G
Оператор МТС впервые запустил сеть 5G в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Сеть нового поколения заработала в Салехарде и Новом Уренгое, сообщили в пресс-службе оператора. Она позволяет повысить скорость передачи данных и создать условия для внедрения цифровых сервисов в социальной сфере и промышленности, добавили в правительстве ЯНАО.
«Запуск 5G на Ямале — важное технологическое событие для региона. Связь нового поколения открывает колоссальные перспективы для масштабных индустриальных проектов: от внедрения сервисов для умного города до роботизации промышленности»,— прокомментировал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.
В Салехарде сеть доступна в центре города в районе ул. Республики, ул. К. Маркса, ул. Свердлова и ул. Чубынина, а также вблизи городской администрации и торговых центров «Апельсин» и «Улей». Покрытие обеспечено в Городском парке, около ледового дворца «Ямал», Обдорской гимназии и Кафедрального собора Преображения Господня, в спальных микрорайонах по ул. Зои Космодемьянской и в районе дорог «Салехард-Аксарка» и «Салехард-Лабытнанги-Харп».
В Новом Уренгое сеть 5G появилась в западной и северной промышленных зонах, где сосредоточены крупные транспортно-логистические центры.
Для запуска стандарта не потребовалось строительства новых базовых станций: его развернули на действующих частотах LTE 2100 МГц и 2600 МГц в зонах максимальной активности абонентов.
«Высокоскоростная связь необходима для развития экономики, внедрения новых технологий на предприятиях и повышения качества жизни ямальцев»,— отметил заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента ИТ и связи Константин Оболтин.
Напомним, ранее сеть 5G появилась в Екатеринбурге — он стал одним из пяти пилотных городов, где появился новый стандарт связи. Сейчас связь пятого поколения работает и в других регионах УрФО: Челябинской и Курганской области.