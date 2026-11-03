«Дортрансстрой» построит съезды с путепровода возле Нагаево

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) заключило с ООО «Дортрансстрой» контракт на строительство съездов с Нагаевского шоссе рядом с так называемым «Зининским путепроводом». По данным сайта госзакупок, «Дортрансстрой» стал единственным участником конкурса. Контракт будет подписан по начальной цене — 119,6 млн руб. На 26% работы профинансирует бюджет Башкирии, остальную часть оплатит бюджет Уфы.