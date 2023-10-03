Мост от Зинино перекинули к уголовному делу

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при строительстве моста, который должен был решить проблему выезда из пяти расположенных под Уфой деревень и двух поселков. В преступлении подозреваются пока не установленные сотрудники ГАУ «Управление государственной экспертизы» РБ. По версии следствия, ведомство выдало положительную экспертизу на проектную документацию. После того как мост практически достроили, были обнаружены дефекты конструкции. Сооружение, которое должны были ввести в эксплуатацию в начале сентября, до сих пор не используется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие оценит качество работы экспертов Управления госэкспертизы Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Следствие оценит качество работы экспертов Управления госэкспертизы Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту халатности при строительстве путепровода в уфимском поселке Зинино. Расследование началось после проверки прокуратурой Башкирии реализации национальных проектов — в надзорном ведомстве усмотрели нарушения еще на этапе проектирования объекта.

«При проведении обследования опор конструкции зафиксировано их смещение, а также превышение предельно допустимой нагрузки на сваю, что создает угрозу жизни и здоровью граждан и безопасности при дальнейшей эксплуатации объекта»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Возведение транспортной развязки, которая должна была избавить от транспортных пробок на железнодорожном переезде жителей двух уфимских поселков и пяти близлежащих деревень, началось в 2021 году. Проект стоимостью 1,4 млрд руб. предусматривал строительство четырехполосной автодороги, путепровода, боковых и подмостовых проездов, съездов, коммуникаций. Длина четырехполосного моста составляет 106 м, дороги —1,8 тыс. м. Строительство развязки в Зинино финансировалось из республиканского и городского бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сооружение проектировало ГУП «Уфимский проектно-производственный центр „Уралдортранс”», контракт с которым был заключен в 2019 году, сообщили в прокуратуре Башкирии. ГАУ «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию. Контракт на строительство объекта получило АО «Уралмостострой». Срок контракта истекает 30 ноября.

ГАУ «Управление государственной экспертизы» создано в 2007 году. Учредитель организации — минстрой Башкирии. Компания занимается государственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В конце июня прокурор Уфы Сергей Воронов объявил предостережение гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и директору «Мостоотряда 30» (филиал «Уралмостостроя») Василию Чекурову о недопустимости срыва сроков сдачи объекта.

В начале июля минтранс Башкирии сообщал, что развязка готова на 70%. Мост должны были открыть для использования в начале сентября, однако выяснилось, что одна из опор моста отклонилась от вертикали на 10 см, и торжественный пуск объекта в эксплуатацию перенесли.

7 сентября начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям организовала прямой эфир с представителями мэрии, проектировщика, генподрядчика и республиканского минтранса, во время которого было заявлено, что предвидеть отклонение опоры до полной загрузки моста было невозможно.

Директор компании-проектировщика Рим Гилязетдинов тогда заявил, что «явных проблем пока нет». Была назначена экспертиза, которая должна была определить, является ли отклонение допустимым — в этом случае строителям не потребовалось бы принимать никаких мер. Если отклонение оказалось бы чрезмерным, нужно было бы уплотнять просевшую балку, заявил глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. В этом случае ввод моста в эксплуатацию отложили бы до конца ноября.

ГУП «Уфимский проектно-производственный центр “Уралдортранс”» в марте 2020 года был ликвидирован. Его директор Рим Гилязетдинов возглавил компанию-правопреемника института — ООО «Уралдортранс».

Рим Гилязетдинов вчера был недоступен для комментария: в приемной сообщили, что он на совещании. Директор ГАУ «Управление государственной экспертизы» Булат Якупов также был занят.

В мэрии Уфы возбуждение уголовного дела не прокомментировали.

Информированный о строительстве моста собеседник сообщил «Ъ-Уфа», что заключение экспертизы, которая установит, является ли отклонение опоры допустимым, должно быть готово сегодня, крайний срок установлен на 15 октября.

Наталья Балыкова