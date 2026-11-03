В Ярославской области сняли беспилотную опасность и открыли аэропорт
В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом 3 ноября в 8:48 сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе». Режим действовал с 3:18.
Росавиация сняла запрет на полеты в аэропорту Ярославля в 8:51. По данным главы региона, ночью силы ПВО и РЭБ отражали атаку 124 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Повреждена инфраструктура предприятия, произошло возгорание. Два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и были госпитализированы. Обломками сбитых аппаратов также выбиты стекла в многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили.
Из-за атаки перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы у пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Ограничение сняли в 7:57, общественный транспорт начал возвращаться на привычные маршруты. Объявленную ночью ракетную опасность отменили ранее.