Уровень заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизился на 18,1%
За прошедшие семь дней в Свердловской области зафиксировано 20,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель снизился на 18,1% по сравнению с предыдущей неделей и на 18% от среднего многолетнего уровня, сообщили в областном Роспотребнадзоре.
Более половины заболевших — 55,3% — составляют дети. Основным возбудителем инфекции в регионе выступает риновирус.
На Среднем Урале продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На данный момент прививку получили 928,9 тыс. жителей области.