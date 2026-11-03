Уровень заболеваемости ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизился на 18,1%

За прошедшие семь дней в Свердловской области зафиксировано 20,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель снизился на 18,1% по сравнению с предыдущей неделей и на 18% от среднего многолетнего уровня, сообщили в областном Роспотребнадзоре.