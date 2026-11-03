Главу компании в ХМАО отдали под суд за неуплату налогов на 124 млн рублей

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ООО «Авангард». Генеральный директор компании обвиняется в неуплате налогов на 124 млн руб., сообщили в ведомстве.