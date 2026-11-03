В Ярославле открыли выезд в сторону Москвы по трассе М-8
Ограничение движения транспорта по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы сняли 3 ноября в 7:57. Об этом сообщил канал «РСЧС Ярославская область».
Участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой был перекрыт с 3:38 в целях обеспечения безопасности. В регионе ночью объявляли беспилотную и ракетную опасность. Позднее ракетную опасность сняли.
Из-за перекрытия автобусы направляли в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, часть рейсов выполняли по укороченным маршрутам. Межмуниципальные автобусы, следующие по закрытому участку М-8, временно оставались на автовокзале.