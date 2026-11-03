Самыми «дорогими» рабочими специалистами на Южном Урале стали сварщики

Высокое жалованье в начале осени в регионе также могли монтажники (медианное предложение — 187 тыс. руб.), маляры (184 тыс. руб.) и каменщики (180 тыс. руб.). При этом заметнее всего за год выросли зарплаты у электромонтажников — на 33,9%, до 179 тыс. руб.; у сварщиков — на 33,3%; у автомехаников — на 25,5%, до 140,9 тыс. руб. Сами же специалисты часто ожидали гораздо меньший доход. Так, маляры в сентябре готовы были получать 89 тыс. руб. (предложения превысили ожидания на 106,7%), водители — 87,7 тыс. руб. вместо 167,8 тыс. руб. (+91,3%), монтажники — 100 тыс. руб. (+87%).