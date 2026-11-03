Уроженка Смоленской области помогла заманить таксистку из Дагестана в ловушку перед убийством

По ее словам, 34-летняя Алхасова в свободное от основной работы время принимала заказы только от женщин. Бывший супруг знал, что она не согласится на встречу с ним и не примет вызов от другого мужчины, поэтому обратился к знакомой. Та связалась с таксисткой и представилась туристкой, которая хочет посетить Сулакский каньон.