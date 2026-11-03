Уроженка Смоленской области помогла заманить таксистку из Дагестана в ловушку перед убийством
38-летняя уроженка Смоленской области помогла бывшему мужу Динары Алхасовой организовать убийство женщины, сделав заказ в службе «женского такси» на поездку в Сулакский каньон. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
По ее словам, 34-летняя Алхасова в свободное от основной работы время принимала заказы только от женщин. Бывший супруг знал, что она не согласится на встречу с ним и не примет вызов от другого мужчины, поэтому обратился к знакомой. Та связалась с таксисткой и представилась туристкой, которая хочет посетить Сулакский каньон.
Утром 30 октября Алхасова отвезла ребенка в детский сад, после чего направилась по адресу заказа. В назначенном месте ее, помимо женщины, вызвавшей такси, уже ждали бывший муж и его друг. По данным правоохранительных органов, мужчины задушили Алхасову в ее автомобиле, а затем перенесли тело в другую машину.
Тело женщины обнаружили в понедельник. Ранее по подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа и его друга, позднее в аэропорту Домодедово задержали их предполагаемую сообщницу. По версии правоохранителей, причиной преступления стала ревность бывшего супруга, который не смирился с новым замужеством Алхасовой.
После убийства подозреваемые привлекли к захоронению тела местного тракториста. Его убедили выкопать яму на окраине поселка Новый Хушет, заявив, что она предназначена для наружного туалета.